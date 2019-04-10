WSJ: Boeing не получил в марте ни одного заказа на самолеты семейства 737
Американская компания Boeing впервые за семилетний период не продала за месяц ни одного пассажирского самолета семейства 737. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
По ее данным, компания за предыдущий месяц поставила заказчикам 11 самолетов Boeing 737 MAX, что более чем вдвое ниже показателей предыдущих месяцев. Так, по информации газеты, в феврале Boeing выполнила 27 заказов на самолеты данной модели, а в январе - 24. При этом за первый месяц весны компания получила всего три заказа на частные бизнес-джеты семейства 737 и ни одного - на пассажирские самолеты для коммерческих авиакомпаний<|сообщает, Арменпресс со ссылкой на Тасс.
- 12:41 В апелляционном суде продолжается рассмотрение жалобы на продление срока ареста Роберта Кочаряна на два месяца
- 12:35 Рынок акций Гонконга обогнал Японию и вышел на третье место в мире по капитализации
- 12:32 В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии
- 12:29 Берни Сандерс объявил себя миллионером благодаря книге-бестселлеру
- 12:26 Музыканты на одной площадке исполнят произведения французских композиторов
- 12:15 В ЕАЭС заявили о неготовности к полной отмене торговых ограничений с Китаем
- 12:11 Министерство здравооранения предусматривает значительное увеличение финансирования диагностики и лечения рака
- 12:07 В Бразилии десять человек погибли из-за тропических дождей
- 12:01 Развитие гуманитарного взаимодействия может стать хорошей основой для установления стабильного и долгосрочного мира: Араик Арутюнян выступил с предложениями
- 11:58 Боксеры примут участие в розыгрыше Кубка мира
- 11:55 WSJ: Boeing не получил в марте ни одного заказа на самолеты семейства 737
- 11:51 «Мы должны уничтожить всех вас до единого»: геноцид армян в Мараге в свидетельствах очевидцев
- 11:47 Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана
- 11:45 Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с попыткой кражи из терминала в Ереване
- 11:39 В Amnesty International сообщили о существенном снижении числа казней в мире
- 11:18 Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой почти на $1 млрд
- 11:11 СМИ: в Сеуле предложили провести новый саммит лидеров Южной Кореи и КНДР в конце апреля
- 11:08 Далай-ламу госпитализировали
- 11:05 Аргишти Кярамян назначен заместителем начальника Статистического комитета РА
- 11:02 Саркис Торосян назначен заместителем руководителя аппарата премьер-министра
- 10:58 Председатель Центрального банка Армении примет участие в весенней сессии МВФ и ВБ
- 10:52 Кредит за 2 процента со сроком погашения - 3 года: Государство предлагает крестьянским хозяйствам несколько вариантов содействия
- 10:39 Тигран Уриханян предлагает отменить возрастные ограничения при приеме гражданина на работу
- 10:30 Трамп и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 10:27 Минобороны Японии подтвердило факт падения истребителя F-35A в Тихий океан
- 10:22 В 15-ом Международном конкурсе Хачатуряна примут участие 30 пианистов из 12 стран
- 10:17 Сбольшим размахом возобновляются строительные работыпрограммы “Север–Ю” наТранше-3
- 10:11 СМИ: новое отключение электричества в Венесуэле затронуло более 20 штатов
- 10:03 Наверное, буду кричать от радости: Так отреагирует СрбуиСаргсян в случае победы на “Евровидении”
- 10:00 Армения проявляет интерес к программе строительства Португалией станции по запуску спутников в космос: Армен Саркисян
- 09:56 СМИ: вооруженные люди напали на австрийский самолет в аэропорту Тираны
- 09:48 Лидеры ЕС в Брюсселе решат судьбу Brexit
- 09:45 Армения и Португалия могут быть успешными партнерами в ряде сфер: Армен Саркисян встретился с президентом Португалии
- 09:44 "Ликуд" опередил блок "Кахоль-Лаван" на выборах в Израиле после обработки 80% бюллетеней
- 09:40 Посол Саудовской Аравии в Ливане посетил мемориал Геноцида армян в Антилиасе
20:08, 05.04.2019
Просмотрели 1393 раз Никол Пашинян посетил 102-ю российскую военную базу Гюмри, городской автовокзал и аэропорт “Ширак”, встретился с проживающими в домиках гражданами
22:00, 05.04.2019
Просмотрели 1244 раз Под патронажем премьер-министра открылась выставка, организованная по инициативе посольства Италии в Армении
20:20, 05.04.2019
Просмотрели 1121 раз У властей Арцаха и Азербайджана кардинально противоположные подходы к проблеме беженцев и перемещенных лиц: глава МИД Арцаха
17:43, 05.04.2019
Просмотрели 1097 раз Итальянские парламентарии обещали приложить последовательные усилия по ратификации соглашения Армения-ЕС
16:49, 05.04.2019
Просмотрели 1052 раз Премьер-министр ознакомился с ходом ремонтных работ на улице Тиграна Меца в Гюмри, посетил компанию “Черкези дзор”