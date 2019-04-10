WSJ: Boeing не получил в марте ни одного заказа на самолеты семейства 737

Американская компания Boeing впервые за семилетний период не продала за месяц ни одного пассажирского самолета семейства 737. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal .

По ее данным, компания за предыдущий месяц поставила заказчикам 11 самолетов Boeing 737 MAX, что более чем вдвое ниже показателей предыдущих месяцев. Так, по информации газеты, в феврале Boeing выполнила 27 заказов на самолеты данной модели, а в январе - 24. При этом за первый месяц весны компания получила всего три заказа на частные бизнес-джеты семейства 737 и ни одного - на пассажирские самолеты для коммерческих авиакомпаний<|сообщает, Арменпресс со ссылкой на Тасс.