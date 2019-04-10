Боксеры примут участие в розыгрыше Кубка мира

Сборная Армении по боксу во главе со старшим тренером Рудиком Мкртчяном и тренером ВааномАдилханяномвыехала в Германию для участия в розыгрыше Кубка мира в Кельне.

Как сообшает Арменпресс, в Германии Армению представят 8 боксеров. На ринг выйдут Артур Оганесян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Эрик Петросян (56 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), АрманДарчинян (75 кг), Генрик Саргсян (91 кг). А в борьбе среди девушек на ринг выйдут Ануш Григорян (51 кг) и Ани Овсепян (64 кг).