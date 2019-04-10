В Amnesty International сообщили о существенном снижении числа казней в мире

Количество казней в мире сократилось в 2018 году на 31%, достигнув самого низкого показателя за как минимум последнее десятилетие. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе неправительственной организации Amnesty International.

В общей сложности, как подчеркивается в ежегодном исследовании, количество казней в мире сократилось с 993 в 2017 году до как минимум 690 в 2018 году. "В целом данные за 2018 год показывают, что применение смертной казни определенно снижается и что по всему миру предпринимаются эффективные шаги для того, чтобы положить конец этому жестокому и бесчеловечному наказанию", - говорится в докладе.

Как заметил в этой связи генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду, "резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждешь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь - это не решение проблемы". В частности, как отмечается в докладе, после внесения изменений в закон о борьбе с наркотиками число казней в Иране, стране, где смертная казнь применяется часто, уменьшилось на 50%. В Ираке, Пакистане и Сомали также отмечено значительное снижение числа смертных приговоров.

В то же время правозащитники отметили рост количества казней в таких странах, как Белоруссия (как минимум четыре), Сингапур (13), США (25) и Южный Судан (как минимум семь), а в Японии зафиксировано самое большое количество казней за многие годы (15). Помимо этого, Таиланд привел в исполнение смертный приговор впервые с 2009 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я призываю все страны, которые до сих пор применяют смертную казнь, действовать решительно и немедленно прекратить применение этого отвратительного наказания", - заметил в этой связи Найду.

Как отмечается в исследовании, страной, где казнят больше всего людей, остается Китай. Вместе с тем в НПО обращают внимание на то, что подлинный масштаб применения смертной казни в Китае неизвестен, поскольку данные об этом являются государственной тайной. По оценкам Amnesty International, на территории КНР "ежегодно тысячам людей выносят смертные приговоры, и тысячи людей казнят".

Вслед за Китаем в список стран, где в 2018 году было исполнено наибольшее количество смертных приговоров, вошли: Иран (как минимум 253), Саудовская Аравия (149), Вьетнам (как минимум 85) и Ирак (как минимум 52).

Amnesty International также выразила обеспокоенность резким ростом числа смертных приговоров, вынесенных в некоторых странах в 2018 году. Так, в Ираке их число выросло в четыре раза - с 65 в 2017 году до 217 в 2018. В Египте число вынесенных смертных приговоров возросло более чем на 75% - с 402 в 2017 году до 717 в 2018 году.

Что касается КНДР, то в Amnesty International заявили, что "людей продолжали казнить", однако подтвердить эту информацию не представляется возможным.