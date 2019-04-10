10 апреля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в направлении Аскеранского района, на участке восточнее Акны. Об этом Арменпресс сообщили в МИД Республики Арцах.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ - посол Анджей Каспшик, его полевые помощники -ОгненЙович (Босния и Герцеговина) и Михаил Олару (Молдова), а также представитель Группы Планирования Высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ полковник Юрий Дудченко (Россия).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП СаймонТиллер (Великобритания), и также представитель ГПВУ ОБСЕ подполковник Ральф Бошард (Швейцария).Мониторингпрошел в соответствии с намеченнымграфиком.

Миссию наблюдения с Арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах.