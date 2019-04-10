Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с попыткой кражи из терминала в Ереване

Следственный отдел административных округов Кентрон и Норк-МарашСледственного управления г. Еревана Следственного комитета РА принимает меры для установления личности пытавшихся совершить кражу из платежно-расчетного терминала. Как сообщилиАрменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 10 февраля 2019г.было получено сообщение о том, что терминал на улице Сарьяна в Ереване находится в сломанном состоянии. В результате предпринятых мероприятий выяснилось, что сумма в платежно-расчетном терминале находится на месте, но вследствие егое взлома ООО был причинен имущественный ущерб в крупном размере.

По данному факту в Центральном отделе полиции РА возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 34-177 и пункту 2 части 2 статьи 185 Уголовного кодекса РА, предварительное следствие ведется в следственном отделе административных районов Кентрон и Норк-Мараш СК РА. В ходе предварительного следствия было получено и осмотрено изображение с видеокамер, снимающих платежно-расчетный терминал на улице Сарьяна.

“"С целью обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования уголовного дела предпринимаются меры по обнаружению изображенных лиц. Просим указанных лиц явиться в орган, осуществляющий производство, или тех, кто их узнал, или имеют какие-либо сведения об их личности или местонахождении, сообщить в следственный отдел административных районов Кентрон и Норк-Мараш СК РА”, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда: