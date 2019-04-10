Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой почти на $1 млрд

Министерство обороны США заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями. Как говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе ведомства, общая сумма сделок составляет $976 млн.

Контракт на сумму $789 млн ведомство заключило с компанией из штата Техас SLSCO, которая займется строительством участка заграждения на границе в штате Нью-Мексико. Второй контракт был заключен с фирмой Barnard Construction из штата Монтана на сумму $187 млн. Эта компания займется строительством стены в штате Аризона,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах.