Духовного лидера Тибета Далай-ламу госпитализировали в Нью-Дели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его секретаря Тензина Таклу.

«Сегодня утром его святейшество почувствовал недомогание, и его отправили в Дели», — сказал он. Отмечается, что врачи обнаружили у Далай-ламы легочную инфекцию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На данный момент состояние духовного лидера стабильное. В больнице он пробудет еще несколько дней.

Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989-м удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.