Председатель Центрального банка Армении примет участие в весенней сессии МВФ и ВБ

Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадянвыехал в Вашингтон, где примет участие в весенней сессии2019 года Советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью ЦБ Армении.

Председатель ЦБ примет участие в пленарном заседании весенней сессии МВФ/ВБ, а также в заседании управляющих голландско-бельгийской подгруппы. Запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с заместителем исполнительного директора МВФ ТаоЖангом, региональным директором МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихадом Азуром, исполнительным директором голландско-бельгийской подгруппы МВФ ЭнтониДеланно, а также с руководителями ряда международных финансовых структур.

В рамках мероприятия запланирован ряд рабочих обсуждений по международным экономическим и финансовым развитиям, экономическому росту, взаимосвязанности рынков капитала и финансовых технологий, вызовам мировой экономики, управлению финансовыми потоками и другим смежным темам.