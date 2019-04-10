Кредит за 2 процента со сроком погашения - 3 года: Государство предлагает крестьянским хозяйствам несколько вариантов содействия

В рамках программы “Софинансирование внедрения современных оросительных систем”, осуществляемой Министерством сельского хозяйства Армении, крестьянским хозяйствам предлагается несколько вариантов содействия. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении, сельчане могут получить субсидируемый кредит по беспрецедентно доступным процентным ставкам или же воспользоваться возможностью возмещения расходов.

В результате государственного субсидирования кредит будет предоставлен всего за 2%, со сроком погашения - 3 года. Более того, в приграничных общинах, сельскохозяйственным кооперативам, имеющим сверхнормативную потребность в воде или имеющим земельный участок не менее 3 га, кредит будет предоставлен за 0%.

“При выборе второго варианта, государство возместит 16% расходов на внедрение современных оросительных систем, а в приграничных общинах сельскохозяйственным кооперативам сосверхнормативным потреблением воды или с площадью не менее 3 га- 18%”, - говорится в сообщении.