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Тигран Уриханян предлагает отменить возрастные ограничения при приеме гражданина на работу


Депутат парламентской фракции ППА Тигран Уриханян ввел в обращение проект закона, отменяющего возрастные ограничения при приеме гражданина на работу.

Как передает Арменпресс, об этом Тигран Уриханян написал на своей странице в Facebook.

“Надеюсь, правительство даст положительное заключение, а депутаты проголосуют “за” и примут его”, - написал депутат.




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