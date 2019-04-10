Тигран Уриханян предлагает отменить возрастные ограничения при приеме гражданина на работу
Депутат парламентской фракции ППА Тигран Уриханян ввел в обращение проект закона, отменяющего возрастные ограничения при приеме гражданина на работу.
Как передает Арменпресс, об этом Тигран Уриханян написал на своей странице в Facebook.
“Надеюсь, правительство даст положительное заключение, а депутаты проголосуют “за” и примут его”, - написал депутат.
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