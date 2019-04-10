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Трамп и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке


Президент США Дональд Трамп провел во вторник телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"У президента Дональда Трампа состоялся продуктивный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Они обсудили роль Саудовской Аравии в обеспечении безопасности в регионе, сохранение максимального давления на Иран, а также важность соблюдения прав человека", - говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Белого дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в понедельник Госдепартамент внес в свой черный список уже находящихся под санкциями американского министерства финансов 16 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.


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