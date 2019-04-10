В 15-ом Международном конкурсе Хачатуряна примут участие 30 пианистов из 12 стран
6-го июня, в день рождения великого композитора Арама Хачатуряна, в 15-м Международном конкурсе Хачатуряна, открывающемся в Ереване, примут участие 30 музыкантов из 12 стран мира. Об этом Арменпресс сообщили в культурном Фонде “Арам Хачатурян-конкурс”.
Конкурс в этом году состоится по специальности фортепиано. Участники представляют Армению, США, Канаду, Францию, Италию, Японию, Китай, Южную Корею, Таиланд, РФ, Казахстан, Украину.
Жюри 15-го Международного конкурса Хачатуряна возглавит всемирно известный пианист и дирижер ВаагнПапян.
Международный конкурс Хачатуряна является членом Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WorldFederationofInternationalMusicCompetitions). Конкурс проводится совместными усилиями Министерства культуры РА, культурного Фонда “Арам Хачатурян-конкурс”. Партнерконкурса - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ.