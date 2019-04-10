Сбольшим размахом возобновляются строительные работыпрограммы “Север–Ю” наТранше-3

На Транше-3 инвестиционной программы дороги“Север –Юг” с большим размахом возобновляются строительные работы. Об этом Арменпресс сообщили в ГНКО “Организация реализации транспортных программ”.

9 апреля в ГНКО “Организация реализации транспортных программ” состоялась встреча с делегацией Азиатского банка развития, представителями китайской компании “СинохидроКорпорейшн”, являющейся подрядчиком инвестиционной программы Транш-3 дороги “Север-Юг” и с представителями итальянского совместного предприятия “Спея ИндженерияЕвропея и АярдиИнджиниеринг консорциум”, осуществляющего технический контроль строительства. Были обсуждены вопросы, связанные со строительством участка дороги Транш-3, строящегося при финансировании Азиатского банка развития.

Организация-подрядчик отметила, что параллельно с улучшением погодных условий они с большим размахом возобновили строительные работы. С целью ускорения процесса строительства и обеспечения прогресса пополнили и необходимые ресурсы.