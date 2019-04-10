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СМИ: новое отключение электричества в Венесуэле затронуло более 20 штатов


Более 20 штатов Венесуэлы остались без электричества в ночь со вторника на среду. Об этом сообщила газета El Nacional.

По данным газеты, отключение произошло в 23:20 (06:20 мск). Отмечается, что нарушение работы электросети затронуло и столицу страны Каракас, однако в некоторых его районах электроснабжение уже восстановлено.

Причины нового сбоя неизвестны, указывает газета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С начала марта в Боливарианской Республике происходят отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. В конце месяца президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении ограничений на распределение и потребление электроэнергии сроком на 30 дней. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо счел это решение подтверждением неспособности правительства справиться с энергетическим кризисом.




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