Армения проявляет интерес к программе строительства Португалией станции по запуску спутников в космос: Армен Саркисян

Находящийся с рабочим визитом в Португалии Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с Министром науки, технологий и высшего образования этой страны МануэлемХеитором. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи собеседники обсудили возможности сотрудничества в сферах образования, науки, новейших технологий, а также реализации совместных научно-технических и научно-исследовательских программ.

Армен Саркисян отметил, что Армения проявляет интерес к программе строительства Португалией станции по запуску спутников в космос, поскольку в этой сфере имеет большой научный потенциал.