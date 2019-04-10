СМИ: вооруженные люди напали на австрийский самолет в аэропорту Тираны

Вооруженные люди в камуфляже и масках напали на самолет компании "Австрийские авиалинии" в аэропорту города Тирана и украли из него несколько миллионов евро. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Как отмечается, во время бегства с места происшествия преступники устроили перестрелку с местной полицией, один грабитель был убит на месте. Пассажиры и члены экипажа не пострадали,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным полиции албанской столицы, грабители попали на территорию аэропорта через въезд для экстренных служб. Грабителей было трое, они подобрались к самолету, пригрозили оружием сотрудникам наземных служб аэропорта и украли деньги из багажного отделения.

Ликвидированный нападавший был вооружен автоматом, гранатами и несколькими магазинами с патронами.