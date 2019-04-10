Лидеры ЕС в Брюсселе решат судьбу Brexit

Лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Брюсселе ситуацию с Brexit. Основное внимание будет уделено перспективе переноса Brexit на более поздний срок.

В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit - 12 апреля. В ходе саммита Тереза Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно продление сроков Brexit.

Окончательное решение по срокам Brexit будут принимать лидеры 27 стран ЕС. Любой из вариантов они должны будут поддержать единогласно,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Туск 9 апреля разослал письмо-приглашение главам государств и правительств на внеочередной саммит ЕС, написал, что "одним из возможных вариантов может быть гибкое продление, которое будет продолжаться лишь столько времени, сколько необходимо, и не более одного года, поскольку после этой даты нам нужно будет единогласно принять решение по некоторым ключевым европейским проектам".

Саммит пройдет вечером, до него, как ожидается, Мэй успеет ответить на вопросы британских депутатов в Палате общин. Кроме того, пресс-секретарь британского премьера сообщил во вторник, что Т.Мэй встретится с Туском в Брюсселе перед началом саммита.

Во вторник Мэй отправилась в Париж и Берлин, чтобы перед саммитом ЕС обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном перспективы Brexit.