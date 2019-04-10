Армения и Португалия могут быть успешными партнерами в ряде сфер: Армен Саркисян встретился с президентом Португалии

Находящийся с рабочим визитом в Португалии Президент Республики Армения Армен Саркисян 9 апреля встретился с президентом страны МарселуРебелу де Созой. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент МарселуРебелу де Соза приветствовал визит своего армянского коллеги в Португалию.

Подчеркнув тесные историко-культурные связи двух стран и народов, президент Португалии с большим почтением упомянул о деятельности известного португальского предпринимателя и мецената армянского происхождения ГалустаГюльбенкяна и фонда, носящего его имя. Президент Саркисян также высоко оценил гуманитарную и культурную деятельность Фонда “ГалустГюльбенкян” и отметил, что фонд является своеобразным мостом в армяно-португальских отношениях.

Президенты Армении и Португалии обменялись мнениями о возможных направлениях взаимодействия. Они сошлись во мнении, что обе страны могут быть успешными партнерами в сфере образования, науки, новейших технологий.

Касаясь программы строительства Португалией станции по запуску спутников в космос, президент Саркисян сказал, что Армения имеет большой научный потенциал в этой сфере.

В качестве перспективного направления сотрудничества собеседники выделили также сферу туризма. Отметив, что большее число туристов из Армении могут посещать Португалию и также больше португальцев могут приезжать в Армению, стороны коснулись проблемы улучшения воздушного сообщения между двумя странами и изучения этой возможности.

Президент Армен Саркисян пригласил президента Португалии посетить Армению с официальным визитом.

В свою очередь президент МарселуРебелу де Соза пригласил своего армянского коллегу посетить Португалию с официальным визитом.