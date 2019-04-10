"Ликуд" опередил блок "Кахоль-Лаван" на выборах в Израиле после обработки 80% бюллетеней

Правая партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" опережает оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" после подсчета 3,4 млн голосов на парламентских выборах в Израиле.

Согласно официальным данным, после обработки 80% избирательных бюллетеней "Ликуд" набирает 27% голосов. В то время как оппозиционный блок Бенни Ганца "Кахоль-Лаван" - 25,9%.

Далее следуют ШАС (6%), "Яхадут ха-Тора" (5,4%), лейбористы (4,4%), "Наш дом Израиль" (4,3%), "Хадаш-Тааль" (4,2%), Союз правых партий, "Мерец" и "Кулану" (3,6% соответственно),сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, главный противник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху еще до конца подсчета голосов выступил с победной речью и пообещал быть премьер-министром для всех. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что сформирует правое правительство в случае победы.