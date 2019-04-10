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Посол Саудовской Аравии в Ливане посетил мемориал Геноцида армян в Антилиасе


Посол Саудовской Аравии в Ливане УалидБухари 9 апреля посетил Киликийский Kатоликосат и встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского АрамомI.  Как передает Арменпресс, об этом УалидБухари сделал запись в Twitter.

 Посол Саудовской Аравии почтил память жертв Геноцида армян у памятника Геноциду армян.




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