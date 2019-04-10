Посол Саудовской Аравии в Ливане посетил мемориал Геноцида армян в Антилиасе
Посол Саудовской Аравии в Ливане УалидБухари 9 апреля посетил Киликийский Kатоликосат и встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского АрамомI. Как передает Арменпресс, об этом УалидБухари сделал запись в Twitter.
Посол Саудовской Аравии почтил память жертв Геноцида армян у памятника Геноциду армян.
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