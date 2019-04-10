Европейские индексы - 09-04-19

МОСКВА, 10 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.94% и составил 11850.57 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.65% и составил 5436.42 пункта, британский FTSE снизился на 0.35% и составил 7425.57 пункта, а российский RTSI вырос на 1.84% и составил 1248.38 пункта.