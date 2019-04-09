За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 8 и 9 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений, из них 5 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 12 случаев причинения телесных повреждений, 7 случаев кражи личного имущества, 6 случаев мошенничества, 3 случая присвоения или растраты, по 2 случая угрозы убийством, подделки документов, побоев и повреждения имущества по неосторожности, по 1 случаю убийства, похищения человека, кражи общественного или государственного имущества, киберпреступности, обнаружения наркотиков, взяточничества, нарушения правил приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или доставки наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, сбыта наркотиков, незаконных собирания, хранения, распространения сведений о частной жизни лица, совершения развратных действий в отношении лицам, заведомо не достигшим 16-летнего возраста и незаконного пересечения Государственной границы.

За данный период обнаружены 3 человека, находящихся в розыске, eщe 3 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного и 1 случай квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 17 ДТП: 1 человек погиб, 25 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.