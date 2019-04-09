В Палате депутатов Италии обсуждается инициатива о признании Геноцида армян: посол Италии приглашен в МИД Турции

В Палате депутатов Италии обсуждается инициатива о признании Геноцида армян, в которой правительство страны официально признает Геноцид армян и даст международную оценку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на repubblica.it, это вызвало недовольство Турции. В результате Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Анкаре Массимо Гаян был приглашен в МИД Турции.

Руководители Палаты депутатов выразили надежду, что принятие инициативы по признанию Геноцида армян станет путем мира между народами Армении и Турции.

По их словам, целью инициативы является, прежде всего, воздание дани уважения памяти жертв преступления.

На сайте отмечается, что 8 апреля вице-премьер Италии Маттео Сальвини дал четкие оценки. «Турция не является и никогда не будет Европой. Процесс членства должен быть остановлен, он должен быть полностью остановлен. Насколько я знаю, Турция никогда не войдет в ЕС», - сказал Сальвини.