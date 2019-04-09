Глава МИД Арцаха Масис Маилян принял посла Анджея Каспшика

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 9 апреля принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в ходе встречи стороны коснулись результатов визита в регион Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словацкой Республики Мирослава Лайчака.

Была также обсуждена ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. В этом контексте была подчеркнута важность соблюдения стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

Стороны также затронули ряд вопросов, касающихся мониторингов, проводимых офисом Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.