Премьер-министр Армении и министр обороны Чехии обсудили вопросы сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял министра обороны Чешской Любомира Метнара.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что Армения и Чехия эффективно сотрудничают в разных сферах, в том числе в сфере обороны, и отношения между двумя странами имеют большой потенциал для развития. Никол Пашинян подчеркнул, что Чешская Республика является важным партнером Армении в Европейском союзе, и сотрудничество на высоком уровне как в двустороннем, так и в многостороннем форматах способствует укреплению отношений.

Министр обороны Чехии поблагодарил премьер-министра за прием, отметив, что впервые посещает Армению и рад визиту в нашу страну. Он поздравил Никола Пашиняна с первой годовщиной бархатной революции и демократических перемен в Армении и сообщил, что в этом году Чешская Республика отмечает 30-летие своей бархатной революции. Любомир Метнар отметил, что Армения является важным партнером Чешской Республики на Южном Кавказе, и его страна заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних отношений в оборонной, торгово-экономической, ИТ и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Собеседники обсудили вопросы армяно-чешского сотрудничества в сфере обороны. В этом контексте стороны подчеркнули важность обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Стороны обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Никол Пашинян выразил благодарность за сбалансированную позицию Чешской Республики в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что Армения видит урегулирование конфликта исключительно мирным путем в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Любомир Метнар, в свою очередь, добавил, что Чешская Республика поддерживает мирное урегулирование конфликта и усилия по обеспечению региональной стабильности.

Премьер-министр высоко оценил вклад завершающего дипломатическую миссию в Армении Чрезвычайного и Полномочного посла Чехии Петра Микиски в развитие отношений между двумя странами.