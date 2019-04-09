Премьер-министр принял исполнительного директора корпорации “Corporación América” Мартина Эрнекяна

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял исполнительного директора корпорации “Corporación América” Мартина Эрнекяна в сопровождении директора компаинии “Эрнекян” Хорхе Дель Агилы и генерального директора международного аэропорта “Армения” Марсело Венде.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече были обсуждены реализуемые компанией в Армении инвестиционные программы и перспективы их расширения. В частности, были затронуты вопросы, связанные с развитием ереванского аэропорта “Звартноц”, аэропорта “Ширак” в Гюмри, улучшением инфраструктуры, деятельностью ЗАО “Айпост”, а также инвестиционной программой бывшего здания министерства иностранных дел Республики Армения, которое находится на площади Республики. Состоялся также обмен идеями по развитию авиационного рынка и стимуляции конкуренции.

Стороны выразили удовлетворение сложившейся между правительством Республики Армения и “Corporación América” атмосферой сотрудничества и двусторонне подчеркнули готовность углубить его. Премьер-министр подчеркнул важность реализуемых компанией в Армении программ, которые способствуют активизации предпринимательской среды в нашей стране. Была достигнута договоренность о более детальном обсуждении дальнейших шагов на уровне аппарата премьер-министра, заинтересованных ведомств и представителей компаний.