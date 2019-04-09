Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-04-19

ЕРЕВАН, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 апреля, курс доллара США сократился на 0.78 драмa и составил 486.54 драм. Курс евро вырос на 0.83 драмa и составил 548.53 драм. Курс российского рубля вырос на 0.07 драмa и составил 7.52 драм. Курс британского фунта вырос на 0.40 драмa и составил 636.69 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 148.36 драмa и составила 20335.41 драм. Цена серебра сократилась на 1.24 драмa и составила 236.83 драм. Цена платины выросла на 149.43 драмa и составила 14297.36 драм.