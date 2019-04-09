Азиатские индексы - 09-04-19
ТОКИО, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.19% и составил 21802.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.09% и составил 1618.76 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.16% и составил 3239.66 пункта, а HANG SENG вырос на 0.27% и составил 30157.49 пункта.
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