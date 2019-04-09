Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. Соответствующее заявление он разместил во вторник на своей странице в Twitter, добавив, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму в $11 млрд.

"Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд, - написал Трамп. - ЕС обманывал США для достижения своих интересов многие годы. Это должно прекратиться",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.