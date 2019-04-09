В Китае строится воздушная железная дорога длиной в 11 км

В столице китайской провинции Сычуань городе Чэнду в конце следующего года завершится строительство воздушной железной дороги, работающей на альтернативных источниках энергии. Об этом сообщил Арменпресс замдиректора ООО "Воздушная железная дорога Чжунтан", инженер Ван Кай.

Представляя 1,5-километровую тестовую воздушную железную дорогу и напоминающий панду поезд, он подчеркнул, что этот транспорт будет дешевле, безопаснее и удобнее традиционной железной дороги, и пассажиры воздушного поезда получат возможность наблюдать за красивыми видами природы.

«Несомненно, это будет способствовать развитию туризма в нашем городе», - сказал Ван Кай и добавил, что уже начато строительство первой линии железной дороги.

Генеральный директор компании Цзян Лин заявил, что строительство первой линии железной дороги планируется завершить к 2020 году.

«Длина этой линии составит 11 километров. На реализацию проекта будет выделено два миллиарда юаней (300 миллионов долларов). Висячий поезд будет иметь возможность перемещаться по банкам, офисам, торговым центрам и другим структурам. В настоящее время грузоподъемность поезда составляет 40 тонн, а оптимальная скорость составляет 60 км/ч», - сказал Лин.

“Китайская воздушная железная дорога” является инновационным, научно-техническим предприятием с использованием альтернативных источников энергии. Предприятие специализируется на направлении железнодорожного транспорта, эксплуатируемого новыми источниками энергии, а также изучает области, строительство и эксплуатацию железной дороги.

В настоящее время подано более 200 патентов и заявок на эксклюзивные технологии для альтернативных источников энергии и авиакомпаний. Компания запустила глобальную стратегию развития использования литиевых батарей в авиационной промышленности.