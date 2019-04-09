Мадонна выступит во время финала "Евровидения" в Тель-Авиве 18 мая в качестве приглашенной звезды и исполнит две песни. Это подтвердила израильская корпорация общественного вещания Kan, ответственная за проведение конкурса.

Выступление Мадонны на конкурсе оплатит израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это обойдется ему в $1,3 млн. Организаторы сообщили, что американская певица приедет в Тель-Авив с командой из 65 человек. Мадонна ранее уже несколько раз выступала в Израиле, в последний раз это было в 2012 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я рад и горд тем, что привожу Мадонну в Израиль на "Евровидение-2019", которое состоится в Тель-Авиве. Я верю, что выступление Мадонны на "Евровидении" в сопровождении десятков профессиональных танцоров внесет значительный вклад в успех мероприятия и в укрепление позитивного имиджа Израиля в мире", - цитирует заявление Адамса газета The Jerusalem Post.

Впервые в качестве приглашенной звезды на "Евровидении" выступил в 2016 году Джастин Тимберлейк. Тогда он спел в Стокгольме в перерыве финала конкурса.