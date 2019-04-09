В Японии пропал F-35

В Японии пропал малозаметный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Lightning II Воздушных сил самообороны. Об этом пишет газета Asahi Shimbun.

По ее информации, самолет пропал с радаров примерно в 19:30 по местному времени (13:30 мск). Сообщается, что он вылетел с военной базы Мисава в префектуре Аомори и выполнял тренировочный полет. В момент, когда с истребителем прервалась связь, он находился над водами Тихого океана примерно в 135 километрах к востоку от аэродрома,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На борту F-35A находился один пилот. Газета Mainichi отмечает, что истребитель, вероятнее всего, упал. В настоящее время организована поисково-спасательная операция. F-35A были размещены на авиабазе Мисава в начале прошлого года.