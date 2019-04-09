Facebook составила упрощенные условия пользования после консультаций с ЕК

Социальная сеть Facebook изменила условия пользования после консультаций с ЕК и органами по защите прав потребителей, чтобы доступнее разъяснить их пользователям, говорится в сообщении регулятора.

"Facebook изменила свои условия пользования и разъяснила условия использования данных пользователям после обсуждений с ЕК и органами по защите прав потребителей... Теперь они дают ясное объяснение того, как компания использует данные своих пользователей для развития деятельности с данными профилей и таргетированной рекламы для финансирования их фирмы", - говорится в релизе.

Новые условия подробно описывают, какие услуги, основанные на использовании данных пользователей сети, Facebook продает третьим лицам, как пользователи могут закрыть свои аккаунты и почему их аккаунты могут быть заблокированы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Facebook должна завершить выполнение всех обязательств к концу июня 2019 года, в случае невыполнения против компании могут быть введены принудительные меры.

В начале апреля 2018 года Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.