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Крупный пожар на западе Грузии: огонь охватил 20 гектаров леса


В поселке городского типа Лаитури (регион Гурия) горит лес, сообщила телекомпания Rustavi-2.

 

По предварительным данным, огонь охватил территорию площадью 20 гектаров.

Для локализации пожара не хватило двух пожарных бригад. На данный момент продолжается мобилизация дополнительных пожарных бригад из соседних районов. К ликвидационным работам подключили авиацию.

Лайтури находится в Озургетском районе. Статус поселка городского типа ему присвоили в 1953 году. В советское  здесь были чайная фабрика и совхоз-техникум,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.





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