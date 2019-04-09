Крупный пожар на западе Грузии: огонь охватил 20 гектаров леса

В поселке городского типа Лаитури (регион Гурия) горит лес, сообщила телекомпания Rustavi-2.

По предварительным данным, огонь охватил территорию площадью 20 гектаров.

Для локализации пожара не хватило двух пожарных бригад. На данный момент продолжается мобилизация дополнительных пожарных бригад из соседних районов. К ликвидационным работам подключили авиацию.

Лайтури находится в Озургетском районе. Статус поселка городского типа ему присвоили в 1953 году. В советское здесь были чайная фабрика и совхоз-техникум,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.



