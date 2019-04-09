Поставки гаубиц ческого производства DANA в Азербайджан осуществлялись через третьи страны. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр обороны Чехии Любомир Метнар на брифинге в министерстве обороны Армении.

По его словам, поставки совершала не Чехия. «Этот вопрос обсуждается не только в Армении, но и в чешской прессе. Прежде всего, я должен сказать, что Чешская Республика выполняет как требования международного, так и чешского законодательства и четко контролирует процесс лицензирования экспорта. Мы выполняем все требования международного эмбарго и не лицензируем никаких поставок в Азербайджан», - сказал он.

Любомир Метнар подчеркнул, что во многих случаях в 2016-2017 гг. были получены заявки на лицензирование и экспорт из Чешской Республики, а также с пусковых станций, но министерство обороны и внутренних дел отклонило эти заявки. «Чешская Республика строго придерживается требований международного права, в частности ограничений на международную военную технику, установленных ОБСЕ. Мы поддерживаем усилия по мирному урегулированию», - добавил он.