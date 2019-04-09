Чешская промышленность может многое предложить оборонной сфере Армении: министр обороны Чехии

Армения является важным партнером Чешской Республики на Южном Кавказе. Как сообщает Арменпресс, в ходе совместного брифинга с министром обороны Армении Давидом Тонояном об этом сказал министр обороны Чехии Любомир Метнар, прибывший в Армению с официальным визитом. Он отметил, что одним из ключевых пунктов совместной повестки является разработка рамок двустороннего военного сотрудничества.

Метнар отметил, что завтра встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и спикером НС Араратом Мирзояном. «Спасибо за встречу в конструктивной атмосфере. Чешская промышленность может многое предложить оборонной сфере Армении. Мы нацелены на углубление военно-технического сотрудничества двух стран ", - сказал он.

Министр обороны Чешской Республики подчеркнул, что в рамках сотрудничества двух стран военным врачам Вооруженных Сил предлагается обучение в Чешской Республике, а также продолжить сотрудничество в военно-образовательной сфере.

Министры обороны Армении и Чехии также коснулись нагорно-карабахского конфликта.

«Чешская Республика поддерживает мирное урегулирование конфликта», - сказал Любомир Метнар.