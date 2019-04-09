СМИ: Опра Уинфри пожертвует $2 млн на восстановление Пуэрто-Рико

Телеведущая Опра Уинфри обещала пожертвовать $2 млн на программы по оказанию помощи ассоциированному с США островному государству Пуэрто-Рико, которому был нанесен серьезный ущерб вследствие стихийных бедствий. Об этом сообщил в понедельник журнал People.

Как отмечает издание, половина суммы, как ожидается, будет израсходована на проекты по предоставлению гуманитарной помощи жителям Пуэрто-Рико, а также восстановлению инфраструктуры страны. Вторую половину направят на программы по сохранению культурного наследия Пуэрто-Рико,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Уинфри заявила, что примером для нее стал создатель мюзикла "Гамильтон" - американский драматург Лин-Мануэль Миранда. Он ранее в этом году более 20 раз поставил мюзикл в Сан-Хуане, который является административным центром Пуэрто-Рико. Часть вырученных средств была направлена на финансирование культурных учреждений в островном государстве. Миранда заявлял, что очень тепло относится к Пуэрто-Рико, поскольку там появились на свет его родители.

Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон США. По последним оценкам журнала Forbes, ее состояние равняется примерно $2,5 млрд.