В Еврокомиссии отреагировали на угрозы США по новым пошлинам из-за Airbus

ЕС готовится принять ответные меры в рамках спора в ВТО по субсидиям США для компании Boeing, заявил во вторник РИА Новости представитель ЕК, реагируя на заявления американской стороны о возможных новых пошлинах из-за субсидий Airbus.

Как сообщил ранее во вторник офис торгового представителя США, Вашингтон рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Предварительный список товаров, которые могут попасть под новые пошлины, включает гражданские вертолеты и самолеты, а также их комплектующие. Кроме того, в список включены лососевое филе, крабы, сыры, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многие другие позиции. Пошлины могут коснуться четырех стран - Франции, Германии, Испании и Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"ЕК принимает к сведению заявление для печати, опубликованное вчера торговым представителем США, и публикацию для консультаций предварительного списка ответных действий по спору ВТО в отношении Airbus", - сказал чиновник ЕК, комментируя заявления американской стороны. По его словам, данные, приведенные торгпредством, "основаны на внутренних оценках США", которые не были оценены ВТО.