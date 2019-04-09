КГД проводит инспекцию в в торговом центре “Ариндж Молл”

Комитет государственных доходов при правительстве Армении проводит инспекцию в в торговом центре “Ариндж Молл”, который принадлежит лидеру партия “Процветающая Армения” Гагику Царукяну. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь Гагика Царукяна, депутата от партии “Процветающая Армения” Ивета Тоноян.

“Налоговые органы проводят проверку уже несколько часов. Они получили сообщение, которое, однако, не имеет ничего общего с реальностью. Речь идет о размере оплаты, которая составляет 800 драмов за квадратный метр. У них есть информация, что стоимость на самом деле выше. Но я официально заявляю, что эта информация не соответствует действительности”, - сказала Тоноян.

Ивета Тоноян добавила, что эти территории предоставлялись продавцам бесплатно в течение трех лет, и только недавно были подписаны договоры об аренде, предусматривающие 800 драм за один квадратный метр.