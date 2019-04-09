Начались работы по ремонтированию ям на дорогах республики

На автодорогах межгосударственного и республиканского значения Армении с 1 апреля начался период текущих летних работ. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, за это время 34 подрядные организации, осуществляющие работы по сохранению дорог в 38 регионах республики, выполнят работы по ремонту ям, трещин, заполнению и очистке обочин, восстановлению элементов безопасности и разметке дорог.

Учитывая, что после окончания зимы на дорогах образуется большое количество ям, в первую очередь проводятся ремонтные работы, а затем работы по эксплуатации и сохранности.

Исходя из погодных условий, в этом году работы по ремонту ям ведутся пока в 17 регионах. В остальных начало работ запланировано на 10-15 апреля.

Работы по ремонту ям на дорогах межгосударственного значения планируется завершить до конца апреля, а на автодорогах республиканского значения до 15-20 мая.