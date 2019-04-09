Дочь Назарбаева: решение о кандидатах в президенты будут принимать партии

Спикер сената (верхней палаты) парламента Казахстана, дочь первого президента страны Дарига Назарбаева заявила, что решение о кандидатах на пост главы государства будут принимать политические партии.

"Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с конституцией и законами. Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии", - приводит слова Назарбаевой информационный портал Zakon.kz.

Как отмечает портал, спикер сената также отметила, что результаты выборов зависят от народа Казахстана, и добавила, что все должно быть в рамках закона. При этом Назарбаева не сообщила, примет ли предложение, если партия предложит ей выдвинуть свою кандидатуру на выборах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее помощница спикера Сауле Мустафаева сообщила, что Назарбаева не собирается баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах.

Дарига Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.