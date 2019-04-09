Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что после ухода со своего поста не исчезнет из "европейского пейзажа".

Мандат Юнкера и возглавляемого им состава Еврокомиссии завершится осенью этого года.

"Я не выдвигал кандидатуру на выборы, потому что я принял решение не возобновлять свой мандат. Некоторые сожалеют об этом, другие говорят, что я исчезну из европейского пейзажа. Я не исчезну. Потому что я глубоко укоренен в то, что делает Европа", - заявил он во вторник, выступая в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кандидатом на пост нового главы ЕК от ведущей политической силы в ЕС, "Европейской народной партии", является глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.