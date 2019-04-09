FT: Евросоюз готов одобрить отсрочку Brexit при наличии у Лондона реального плана

Страны - члены Евросоюза готовы одобрить отсрочку выхода Великобритании из сообщества в случае предоставления премьер-министром Терезой Мэй "реального плана" использования дополнительного времени для заключения сделки с Брюсселем. Об этом сообщает во вторник британская газета Financial Times.

По ее данным, в пользу принятия решения о перенесении даты Brexit при наличии у Лондона "заслуживающих доверия предложений" высказались, в частности, Париж, Берлин, Дублин и Гаага. Как заявила во вторник госсекретарь по европейским делам Франции Амели Моншален по прибытии в Люксембург на Совет ЕС по общим вопросам, продление сроков выхода "не будет автоматическим". Лидерам ЕС понадобится "надежная поддержка" политического плана и заверения Великобритании относительно той роли, которую она будет играть, оставаясь государством-членом сообщества, чтобы не создавать препятствия на пути "амбициозного европейского проекта", добавила Моншален.

По словам госминистра по делам Европы в МИД ФРГ Михаэля Рота, нынешняя ситуация "очень разочаровывает", и соответствующая отсрочка "должна быть увязана со строгими критериями",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Коувени высказался в пользу отсрочки с целью избежания Brexit без сделки, что стало бы, по его мнению, "чудовищным провалом политики". "Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло", - отметил Коувени. Но, конечно, как сказал он, "должен существовать реальный, заслуживающий доверия план", который мог бы быть согласован в ближайшие несколько дней.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок полагает, что надо поддержать перенесение даты выхода Великобритании из ЕС с целью заключения сделки между Брюсселем и Лондоном. "Именно Великобритания должна решить [когда она уйдет], - продолжил он. - В интересах Нидерландов избегать жесткого Brexit, и если потребуется больше времени, чтобы не допустить подобной ситуации, нам следует согласиться с этим".