Растет доверие общества к КГД: премьер-министр Пашинян ознакомился с деятельностью подразделений КГД

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении председателя комитета государственных доходов Давида Ананяна посетил подразделения КГД.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства сначала посетил Араратское таможенное управление, где производится таможенное оформление транспортных средств и соответствующие функции выпуска. Во время обхода премьер-министр назвал крайне неудовлетворительной ситуацию с чистотой на таможне и поручил в сжатые сроки привести территорию в надлежащий вид. “Это позорно грязная территория и недопустимое отношение к гражданам”, - отметил премьер-министр и поручил осуществить новую разметку территории и создать необходимые условия для граждан.

Затем Никол Пашинян вместе с ожидающим в очереди гражданином лично принял участие в процессе растаможки автомобиля, который занял 20 минут. “Вместе с сотрудниками таможни мы зафиксировали временной отрезок в 20 минут и достигли договоренности. Автомобиль должен пройти таможенное оформление за 20 минут”, - сказал премьер-министр.

Премьер-министр побеседовал также с гражданами, поинтересовался процессом растаможки и проблемами. Несколько граждан пожаловались на проблемы с получением автомобильных госномеров. Никол Пашинян на месте связался с начальником полиции Валерием Осипяном, который проинформировал, что проблема связана с увеличением количества импортируемых автомобилей в последние годы. “Объемы импортируемых машин резко увеличились. Рост прогнозировался, но сейчас объем больше прогнозируемого. Новая партия пластин для госномеров сегодня прибудет в республику”, - сказал премьер-министр.

Затем Пашинян посетил офис обслуживания налогоплательщиков, расположенный по адресу проспект Комитаса 35, ознакомился с деятельностью подразделения и сотрудников аналитического отдела. Глава правительства побывал также в аудитории учебного центра КГД, где периодически проводятся курсы переподготовки и экзамены. Он присутствовал на курсах по переподготовке сотрудников управления по обслуживанию налогоплательщиков.

Глава правительства ознакомился также с основными функциями управления информационных технологий КГД и реализуемыми проектами. В частности, премьер-министру были представлены серверные инфраструктуры КГД, центр обработки данных. Глава правительства ознакомился с работой отдела мониторинга, а также Центра обслуживания налогоплательщиков и телефонных звонков.

Премьер-министр провел встречу с сотрудниками КГД и отметил: “Нет необходимости говорить, какое значение имеет Комитет госдоходов для реализации наших программ и развития страны. Очень важно, чтобы мы могли найти правильно сбалансированный показатель работы правительство-КГД-общество, который создаст комфорт для всех и позволит нам реализовать наши проекты.

Хочу поблагодарить вас за работу, проделанную в течение последних десяти месяцев, поскольку надо признаться, что это были нелегкие времена. Хочу вас поблагодарить и за то, что процесс по решению изначально поставленных мною задач уже, кажется, начинается, и мы настроены оптимистично. Работа КГД, безусловно, в большой степени обусловлена общим состоянием экономики, однако сокращение тени является очень важным показателем и направлением для нас, внушающим уверенность относительно работы органов госуправления и будущего в целом․

Когда два дня назад вместе с представителями экономического блока мы проводили обсуждение в Дилижане, то были озвучены разные идеи. Есть и много разных вызовов, с которыми мы должны столкнуться. Но в ходе всего обсуждения мы постоянно сталкивались с одним термином - показатель налоги-ВВП. В плане обеспечения этого показателя соотношения налогов к ВВП на передовой находится, кончено, КГД. А общественное отношение к нему, пусть незначительно, пусть не безоговорочно, но меняется, степень доверия повышается. И я хочу, чтобы изменение имиджа КГД происходило постоянно и хорошими темпами.

При упоминании КГД у граждан должны формироваться совершенно иные ассоциации. Надеюсь, что этот процесс уже начался. Я хотел бы поблагодарить за все усилия, которые предпринимаются в этом направлении. Конечно, здесь очень важно подчеркнуть, что сегодня, по сути, КГД является лидером системы госуправления в сфере цифровизации, которая для нашего правительства также является одним из приоритетов. Это должно дать возможность существенно повысить качество и уровень предоставляемых государством услуг. Нужно продолжать в этом направлении.

”, - отметил Никол Пашинян.