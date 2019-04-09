Аятолла Хаменеи считает, что действия США в отношении КСИР не принесут плодов

Действия Вашингтона против Тегерана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) окажутся безрезультатными. Об этом, как сообщило во вторник агентство ISNA, заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после решения президента США Дональда Трампа внести КСИР в список иностранных террористических организаций.

"Наши стражи находятся на передовой линии борьбы с врагами нашей революции и всегда защищали страну", - приводит агентство слова Хаменеи. Он также отметил, что "заговоры США против КСИР и Ирана не принесут плодов".

По словам иранского лидера, "на протяжении 40 лет враги Ирана оказывали всевозможное давление [на Тегеран]", что иллюстрирует "неспособность США остановить движение иранской нации", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

8 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты приняли решение внести формирования КСИР в список иностранных террористических организаций. В ответ Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана причислил к террористическим организациям Вооруженные силы США.