СМИ: глава верхней палаты парламента Алжира назначен временным президентом страны

Глава Совета нации (верхней палаты парламента) Алжира Абделькадер Бенсалех утвержден во вторник временным президентом страны. Утверждение Бенсалеха на посту главы государства прошло на заседании обеих палат парламента страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом передает в прямом эфире телеканал An-Nahar.

77-летний Бенсалех возглавит Алжир на срок не более 90 дней, в течение которого должны быть проведены президентские выборы. При этом исполняющий обязанности президента уже не может баллотироваться на высший государственный пост в стране.

Бутефлика ушел со своего поста 2 апреля, уведомив об этом председателя Конституционного совета.