СМИ: бывшего президента ЮАР подозревают в присвоении денег Каддафи

Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума подозревается в присвоении денег Муаммара Каддафи, пишет The Sunday Times. Как утверждает издание, ливийский лидер незадолго до своей гибели в 2011 году передал Зуме $30 млн наличными, которые долго хранились в его личной резиденции в Нкандле, а недавно были вывезены в Королевство Эсватини, бывший Свазиленд.

Согласно опубликованному журналистскому расследованию, президент ЮАР был последним главой государства, встречавшимся с Каддафи. Это было в самый разгар гражданской войны и иностранной интервенции, когда судьба его режима была уже предопределена. Зума приехал для того, чтобы убедить Каддафи покинуть Ливию, предлагая ему убежище у себя в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Каддафи отказался уезжать. Он сказал, что умрет в своей стране. Он передал [Зуме] деньги, попросил: "Найди для меня хорошего адвоката, если меня схватят и передадут в Международный уголовный суд", - цитирует газета своего источника, пожелавшего остаться неназванным. В случае его гибели, по словам последнего, ливийский лидер попросил гостя передать эти деньги своей семье.

Впоследствии они, как полагает The Sunday Times, так и остались храниться в частной резиденции Зумы.

Газета утверждает, что в итоге деньги Каддафи были вывезены в соседнее государство Эсватини и размещены в тамошнем Центральном банке для того, чтобы в дальнейшем Зума смог ими беспрепятственно пользоваться.