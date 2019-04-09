В Москве простились с режиссером Георгием Данелией

Церемония прощания с режиссером Георгием Данелией завершилась в Доме кино, присутствующие поклонники и коллеги проводили гроб продолжительными аплодисментами и криками "Браво!". Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Прощание с легендарным режиссером Георгием Данелией, который ушел из жизни 4 апреля, проходило в Доме кино. У гроба артиста собрались его близкие, соболезнования принимала вдова Галина Данелия. Очередь из желающих проститься не иссякала на протяжении двух часов, поклонники и коллеги несли цветы. На экране показывали фрагменты из его картин.

Проститься с выдающимся деятелем кинематографа пришли фотограф Юрий Рост, актер Евгений Стеблов, режиссеры Карен Шахназаров, Александр Адабашьян, Тигран Кеосаян, мультипликатор Юрий Норштейн, актрисы Вера Васильева и Евгения Симонова и многие другие.

Присутствующие проводили артиста продолжительными аплодисментами, которые не стихали около десяти минут, и криками "Браво!".

Позднее во вторник Георгий Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с Олегом Табаковым и Станиславом Говорухиным.