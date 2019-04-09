Полицейские обезвредили организованную преступную группу

В Главном управлении уголовного розыска полиции РА поступила оперативная информация о том, что группой лиц создана стабильная организованная группа, совершающая кражи. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции РА, для выявления и разоблачения преступной группы и всех ее членов были предприняты масштабные оперативно-розыскные мероприятия.

В результате предпринятых мер был выяснен ряд обстоятельств. Члены преступной группы в основном встречались на улицах Арцаха, Атояна, Димитрова и Эребуни административного района Эребуни. После встречи подозреваемые садились в машину одного из членов группы и двигались по адресу Арин Берда 3.

Чтобы не сорвать оперативно-розыскные мероприятия, было принято решение провести мероприятие на следующий день, поскольку были получены сведения, что на следующий день группа также будет именно в этом месте. На следующий день полицейские установили камеры, длля слежки за продвижением преступной группы, также были организованы засады.

На кадрах видно, что после выхода из машины группа направляется на территорию ереванской теплоэлектростанции. Через несколько минут ее члены возвращаются с мешками и уезжают. После подозреваемые перевозили мешки в один из домов в Сари Таге, а на следующий день утром на грузовом автомобиле везли в пункт приема металла.

Благодаря предпринятым оперативно-розыскным мерам выяснилось, что преступная группа из трансформатора Ереванской теплоэлектростанции ворует медную проволоку и реализует украденное в пункте приема металла. Кстати, по предварительным данным, кража каждый раз составляла около одной тонны.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Для организации операции по обезвреживанию преступной группы и выяснения всех обстоятельств и действий необходимо было в течение нескольких дней прослеживать их преступную деятельность. При обезвреживании были обнаружены все члены группы, а также содействующие им лица.

4 апреля в полночь группа вновь двинулась в том же направлении. Также на виду у полицейских мешки были перевезены в машину, а утром - снова в пункт приема металлов. Когда все было выяснено, то есть, откуда и что крадется, и где сбывается украденное, было принято решение обезвредить членов группы. В тот же день, 4 апреля, утром благодаря оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям, преступная группа была обезврежена в пункте приема металлов, и все подозреваемые были подвергнуты приводу в Шенгавитский отдел полиции.

Задержанные ереванцы: 34-летний Арман Манукян, 36-летний Гурген Крантонян, 31-летний Сергей Меграбян, 41-летний Геворг Багдасарян, 32-летний Меружан Манукян, 37-летний Ншан и 36-летний Григор Ншаняны, 36-летний Альберт и 37-летний Роберт Нигояны. При осмотре места происшествия обнаружена камера с зарядным устройством. Подозреваемые установили камеру перед трансформатором , онлайн-мобильными телефонами следили за передвижением сотрудников теплоэлектростанции, выбирали подходящий моменты и шли на кражу. Обыски провели и в местах проживания подозреваемых и в их машинах. По предварительным подсчетам, размер ущерба, причиненного кражами, составляет 21 млн драмов.

Подозреваемые арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.