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На Крите объявили чрезвычайное положение из-за дождей и наводнений


В Греции продолжаются проливные дожди, на острове Крит объявлено чрезвычайное положение. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) во вторник.

"Греция - ввиду проливных дождей и наводнений на о. Крит объявлено чрезвычайное положение. Повреждения инфраструктуры, возможны перебои в электроснабжении, ограничение движения транспорта", - говорится в твиттере ДСКЦ.

Крит - популярный у туристов крупнейший остров в Греции. Окружен Эгейским, Ионическим и Ливийским морями.

Как уточняют греческие СМИ, в Афинах перекрыто автомобильное движение на нескольких улицах из-за проливных дождей. По прогнозам синоптиков, сильные дожди и ветер ожидаются еще в течение нескольких дней.

 

 




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